практическая работа Идентификация органических соединений  Используя качественные реакции распознать предложенные вещества:Сульфат меди ,гидракси натрия(что делали? что наблюдали? и уравнение реакции и вывод) помогите!

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№1 Качественная реакция на сульфат меди. Cначала определим ион меди (2+). Для этого добавим гидроксид аммония. CuSO4+ NH4OH —> [Cu(NH3)4 ]SO4 +4Н2О Образуется осадок синего цвета (концентрированный). Только для этой реакции нужно взять 3 капли CuSO4 и 1 каплю NH4OH. пихать в одну пробирку все это не надо. Затем займемся ионами SO4(2-). Для этого по старинке добавим хлорид бария. CuSO4+BaCl2=CuCl2+BaSO4(осадок) Образуется осадок белого цвета(сульфат бария не растворяется в воде) №2 Качественная реакция на гидроксид натрия. Сначала определим ионы натрия (+). Для этого возьмем медную проволоку обожжем ее желтым. Следовательно мы обнаружили ионы натрия, т.к. только он окрашивает пламя в желтый цвет. Теперь определим ионы OH(-) Можно просто взять индикатор лакмус. Он обнаружит избыток ионов OH и окрасится в синий цвет.