средняя скорость самолета 480км час .Это в 20 раз больше скорости теплохода и 2 раза меньше скорости реактивного самолёта.найди среднюю скорость теплохода и реактивного самолета

Математика

средняя скорость самолета 480км час .Это в 20 раз больше скорости теплохода и 2 раза меньше скорости реактивного самолёта.найди среднюю скорость теплохода и реактивного самолета

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