средняя скорость самолета 480км час .Это в 20 раз больше скорости теплохода и 2 раза меньше скорости реактивного самолёта.найди среднюю скорость теплохода и реактивного самолета
Математика
средняя скорость самолета 480км час .Это в 20 раз больше скорости теплохода и 2 раза меньше скорости реактивного самолёта.найди среднюю скорость теплохода и реактивного самолета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скорость теплохода 480:20= 24 км/час 2)скорость реактивного самолёта 480*2= 960 км/час
Гость:
1) 480 : 20 = 24 км/ч скорость теплохода 2) 480 х 2 = 960 км/ч скорость самолёта
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