помогите написать сочинение по теме "путешествия"ПОЖАЛУЙСТА
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помогите написать сочинение по теме "путешествия"ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like to travel with my family.Becouse travel so exciting and interesting. You will find out new traditions holidays of other peoples.The journey you you get acquainted with new interesting people, you learn a lot of interesting things from them.When will I necessarily go will travel vacations.
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