помогите написать сочинение по теме "путешествия"ПОЖАЛУЙСТА

Английский язык
помогите написать сочинение по теме "путешествия"ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like to travel with my family.Becouse travel so exciting and interesting. You will find out new traditions holidays of other peoples.The journey you you get acquainted with new interesting people, you learn a lot of interesting things from them.When will I necessarily go will travel vacations.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Одна из сторон равнобедренного тупоугольного треугольника на 17см меньше другой. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 77см
Ответить
Химия
практическая работа Идентификация органических соединений  Используя качественные реакции распознать предложенные вещества:Сульфат меди ,гидракси н...
Ответить
Алгебра
Доказать тождество: cos^6a+sin^6a=1/8(5+3cos4a)
Ответить
Математика
средняя скорость самолета 480км час .Это в 20 раз больше скорости теплохода и 2 раза меньше скорости реактивного самолёта.найди среднюю скорость те...
Ответить
Математика
домик состоит из комнаты и прихожей площадь пола прихожей5м кв.а пола комнаты в 3 раза больше. пол домика покрыли плиткой расходуя 25 плит. на 1 м ...
Ответить