в санатории отдыхали мужчины и женщины. мужчины составляли 40% всех отдыхающих. какой % всех отдыхающих составляли женщины.

Математика

в санатории отдыхали мужчины и женщины. мужчины составляли 40% всех отдыхающих. какой % всех отдыхающих составляли женщины.

Автор: Гость