в санатории отдыхали мужчины и женщины. мужчины составляли 40% всех отдыхающих. какой % всех отдыхающих составляли женщины.

Математика
в санатории отдыхали мужчины и женщины. мужчины составляли 40% всех отдыхающих. какой % всех отдыхающих составляли женщины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 процентов - 40 процентов=60 процентов женщин
Гость:
муж и жен -100%         муж-40%     жен-х                     х=100-40=60%
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