в санатории отдыхали мужчины и женщины. мужчины составляли 40% всех отдыхающих. какой % всех отдыхающих составляли женщины.
Математика
в санатории отдыхали мужчины и женщины. мужчины составляли 40% всех отдыхающих. какой % всех отдыхающих составляли женщины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 процентов - 40 процентов=60 процентов женщин
Гость:
муж и жен -100% муж-40% жен-х х=100-40=60%
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