для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по оденаковоц цене . лина заплатила 190 руб,а майя 570 руб.хватит ли косте 3 таких же гирлянд 250 руб?

Математика

для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по оденаковоц цене . лина заплатила 190 руб,а майя 570 руб.хватит ли косте 3 таких же гирлянд 250 руб?

Автор: Гость