для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по оденаковоц цене . лина заплатила 190 руб,а майя 570 руб.хватит ли косте 3 таких же гирлянд 250 руб?

Математика
для праздника лика и майя купили 8 гирлянд из цветных лампочек по оденаковоц цене . лина заплатила 190 руб,а майя 570 руб.хватит ли косте 3 таких же гирлянд 250 руб?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)570+190=760(руб)заплатили Лика и Майа 2)760/8=95(руб)стоимость 1 гирлянды 3)250/95=2.63 ответ: Косте нехватит денег  
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