составить предложение из слов:завтра,утром,поздно,рано,ночью,осенью,далеко,близко.каким членом является наречие. Определить часть речи

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Осенью, осыпаются листья деревьев, и далеко не просто их убрать, поэтому мы завтра с классом рано утром, ближе к десяти часам, пойдем убирать листья на школьном саду, и только поздней ночью закончим. Наречие является обстоятельством( точка-пунктир). Осенью-существительное осыпаются-глагол листья-существительное деревьев-сущ. и-союз далеко-наречие не-частица просто-наречие их-местоимение убрать-глагол поэтому-союз мы-местоимение завтра-наречие с-предлог классом-сущ. рано-наречие утром-сущ. ближе-наречие к-предлог десяти-числительное часам-сущ. пойдем-глагол убирать-глагол листья-сущ. на-предлог школьном-прилаг. саду-сущ. и-союз только-наречие поздней-прил. ночью-сущ. закончим-глагол.