В пробирку налили воды и положили гвоздь, гвоздь покрыт водой на 1/2. Что с ним произойдет через 3,6,9 дней?
Химия
В пробирку налили воды и положили гвоздь, гвоздь покрыт водой на 1/2. Что с ним произойдет через 3,6,9 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Та часть которая в воде начнёт ржаветь ,с каждым днём ржавчина будет увеличиваться. И к 9 дню она достигнет максимума.
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