Помогите: Игорь купил 2 конфеты на k руб., а потом еще 4 такие же конфеты. Сколько денег он заплптил за всю покупку? В цирке 25 рядов по x мест. На представление билеты продавали в двух кассах. В одной кассе было продано y биле...
Математика
Помогите: Игорь купил 2 конфеты на k руб., а потом еще 4 такие же конфеты. Сколько денег он заплптил за всю покупку? В цирке 25 рядов по x мест. На представление билеты продавали в двух кассах. В одной кассе было продано y билетов, а в другой - на 36 билетов больше. Сколько было свободных мест на этом представление? И вот уравнения: 500 - 400: (x+43) = 495=(270:y-12) *70 = 1260 = Буду искренне рада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3 k руб. 2. x-2у+36 3.
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