прямое и переносное значение слова, примеры, штуки 3)
Русский язык
прямое и переносное значение слова, примеры, штуки 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ударят морозы ложиться с петухами режут на экзамене Переносное значение слова, вторичное (производное) значение слова, связанное с основным, главным значением отношениями метонимической, метафорической зависимости или какими-либо ассоциативными признаками.
Гость:
стальной гвоздь- прямое значение стальные нервы- переносное значение большой камень- прямое значение большой футбол- переносное значение
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