6 слов с безударной гласной.проверяемой ударением .выделить её и поставь ударение в каждом слове

Русский язык
6 слов с безударной гласной.проверяемой ударением .выделить её и поставь ударение в каждом слове
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
         /                                / число(проверочное слова числа)          /                                / цветы(проверочне слово цвет)                                         / шёл(проверочное слово шедший)         /                                  / лепил(проверочное слово лепит)          /                                   / мясной (проверочное слово мясо)         /                                / мосты(проверочное слово мост)
Гость:
 рядАми – рЯд по тропИнке – трОпы примерЯть – примЕрка далЕкий – дАль посветИть – свЕт примирИть (друзей) - мИр
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