6 слов с безударной гласной.проверяемой ударением .выделить её и поставь ударение в каждом слове
Русский язык
6 слов с безударной гласной.проверяемой ударением .выделить её и поставь ударение в каждом слове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/ / число(проверочное слова числа) / / цветы(проверочне слово цвет) / шёл(проверочное слово шедший) / / лепил(проверочное слово лепит) / / мясной (проверочное слово мясо) / / мосты(проверочное слово мост)
Гость:
рядАми – рЯд по тропИнке – трОпы примерЯть – примЕрка далЕкий – дАль посветИть – свЕт примирИть (друзей) - мИр
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