  придумать рассказ ..Давайте искать весну ..

Гость: Гость:

Как долго мы её ждём,весну! куда же она уходит каждую зиму? может она прячется под опавшими осенними листьями, которые улетели с деревьев ещё осенью. может быть, она с перелётными птицами улетает в жаркие страны. а вдруг она вовсе и ое уходит никуда? она живёт в душе у каждого, Весна!