придумать рассказ ..Давайте искать весну ..
Литература
придумать рассказ ..Давайте искать весну ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как долго мы её ждём,весну! куда же она уходит каждую зиму? может она прячется под опавшими осенними листьями, которые улетели с деревьев ещё осенью. может быть, она с перелётными птицами улетает в жаркие страны. а вдруг она вовсе и ое уходит никуда? она живёт в душе у каждого, Весна!
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