в партии из 1000 деталей отдел технического контроля обнаружил 12 нестандартных деталей.Какова относительная частота появления нестандартных деталей?
Алгебра
в партии из 1000 деталей отдел технического контроля обнаружил 12 нестандартных деталей.Какова относительная частота появления нестандартных деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/1000 или 3/250 то же самое, что 0,012
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