Решите задачу: Два поезда идут навстречу друг другу. Один прошёл 2/5 всего пути, а другой половину. Сколько километров им осталось идти до встречи, если между ними было 200 км?

Математика

Решите задачу: Два поезда идут навстречу друг другу. Один прошёл 2/5 всего пути, а другой половину. Сколько километров им осталось идти до встречи, если между ними было 200 км?

Автор: Гость