Решите задачу: Два поезда идут навстречу друг другу. Один прошёл 2/5 всего пути, а другой половину. Сколько километров им осталось идти до встречи, если между ними было 200 км?
Математика
Решите задачу: Два поезда идут навстречу друг другу. Один прошёл 2/5 всего пути, а другой половину. Сколько километров им осталось идти до встречи, если между ними было 200 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200:2=100км-прошёл второй. 2)200:5*2=80км-прошёл первый. 3)200-(100+80)=20км-осталось пройти до встречи.
Гость:
200*2/5=80 прошел один поезд 200*1/2=100 прошел второй поезд 200-100-80=20 осталось пройти
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