угол С равнобедренной трапеции ABCD на 40 градусов больше угла А.Найдите градусную меру угла В
Геометрия
угол С равнобедренной трапеции ABCD на 40 градусов больше угла А.Найдите градусную меру угла В
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