сравнительная характеристика климата евразии и северной америки
Українська література
сравнительная характеристика климата евразии и северной америки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северная Америка и Евразия находятся в одинаковых широтах, только в Евразии больше зон с континентальным климатом, с жарким летом и холодной зимой, а в Северной Америке континентального климата меньше, морского больше.
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