какой объём аммиака можно получить нагревая 50г нитрата аммония с 13,5г гидроксида кальция
Химия
какой объём аммиака можно получить нагревая 50г нитрата аммония с 13,5г гидроксида кальция
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