помогите решить один острый угол прямоугольного треугольника на 32 больше другого найдите больший острый угол
Геометрия
помогите решить один острый угол прямоугольного треугольника на 32 больше другого найдите больший острый угол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике, по моему, не может быть два острых угла! Если же ты ошибся, то ответ будет такой: Один угол = 119, а другой = 151.
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