в классе 17 мальчиков , а девочек на 6 больше . сколько % класса занимают девочки и сколько % класса занимают мальчики

Математика

в классе 17 мальчиков , а девочек на 6 больше . сколько % класса занимают девочки и сколько % класса занимают мальчики

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