в классе 17 мальчиков , а девочек на 6 больше . сколько % класса занимают девочки и сколько % класса занимают мальчики
Математика
в классе 17 мальчиков , а девочек на 6 больше . сколько % класса занимают девочки и сколько % класса занимают мальчики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем сколько всего девочек: 17+6 = 23. Общее число учеников : 23+17= 40. 40чел. = 100% 17*100/40= 42,5% - это мальчики. 23*100/40= 57,5% - а это девочки.
Гость:
23 девочки, 17 мальчиков. 42,5%- мальчики 57,5% - девочки
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