В колбе находилась вода при температуре 0 градусов по цельсию.Выкачивая из колбы воздух, заморозили всю воду посредством собственного испарения.Какая часть первоначальной массы воды при этом испарилась, если притока тепла извне...

Физика

В колбе находилась вода при температуре 0 градусов по цельсию.Выкачивая из колбы воздух, заморозили всю воду посредством собственного испарения.Какая часть первоначальной массы воды при этом испарилась, если притока тепла извне не было

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