В колбе находилась вода при температуре 0 градусов по цельсию.Выкачивая из колбы воздух, заморозили всю воду посредством собственного испарения.Какая часть первоначальной массы воды при этом испарилась, если притока тепла извне...

Физика
В колбе находилась вода при температуре 0 градусов по цельсию.Выкачивая из колбы воздух, заморозили всю воду посредством собственного испарения.Какая часть первоначальной массы воды при этом испарилась, если притока тепла извне не было
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода, лед и пар находится в одной колбе, поэтому объем по всей видимости менятся не будет, следовательно менятся только плотность : у водыона равна 1000кг/м³, а у льда 900кг/м³ Найдем отношение Δm/m₁=(m₂-m₁)/m₁=(ρ₂V-ρ₁V)/ ρ₁V, V- сокращается  Δm/m₁ =(1000-900)/1000=0.1=10%
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