На первой полке стояло в три раза больше книг, чем на второй полке. На двух полках вместе-120 книг. Сколько книг на первой полке?
Математика
На первой полке стояло в три раза больше книг, чем на второй полке. На двух полках вместе-120 книг. Сколько книг на первой полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х книг стояло на 2ой полке, тогда на первой стояло 3х книг. Всего на двух полках стояло х+3х книг, а по условию задачи 120 книг. Составим и решим уравнение: х+3х=120 4х=120 х=120/4 х=30, значит на первой полке стояло 30*3=90 книг
Гость:
Пусть х = количество книг на 1-й полке. Тогда на 2-й полке х/3. На двух полках книг 120. Составляем уравнение: х + х/3 = 120 Решаем: 4/3 х = 120 х = 120 * 3 / 4 = 90 Ответ. На 1-й полке 90 книг
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