На первой полке стояло в три раза больше книг, чем на второй полке. На двух полках вместе-120 книг. Сколько книг на первой полке?

Математика

На первой полке стояло в три раза больше книг, чем на второй полке. На двух полках вместе-120 книг. Сколько книг на первой полке?

Автор: Гость