смешали 100г 10%раствора глюкоза и200г 5%раствора.Определите массовую долю глюкоза полученного в растворе
Химия
смешали 100г 10%раствора глюкоза и200г 5%раствора.Определите массовую долю глюкоза полученного в растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раствор=вода+растворённое вещество Дано: m(р-ра)1-100г W(c6h1206 или глюкозы)-10% или 0.1 m(р-ра)2-200г W(глюкозы)-5% или 0.05 найти:W(глюкозы) Решение: m(глюкозы)в растворе 1=m(р-ра)*W(глюкозы)=100*0.1=10 гр m(глюкозы)в растворе 2=m(р-ра)*W(глюкозы)=200*0.05=10 гр m(глюкозы)в полученном растворе=m(глюкозы)1+m(глюкозы)2=10+10=20 гр m(р-ра)=m(р-ра)1+m(р-ра)2=100+200=300 гр W(глюкозы)в полученном растворе=m(глюкозы) / m(р-ра)=20 / 300=0.0666- 6.66%
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