Диктант из слов с непроверяемыми написаниями, изученными в теме Имя существительное 5 класс
Русский язык
Диктант из слов с непроверяемыми написаниями, изученными в теме Имя существительное 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сокол. воробей, павильон, палисадник, память
Гость:
Камень, бирюза, телевизор, воробей, окраска
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