морфологический разбор слова восторга (Замереть от восторга)1Н.ф - ,,,, в нариц или собственное?,одуш или неодуш? род,склонение,падеж,число3)роль в предложении

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морфологический разбор слова восторга (Замереть от восторга)1Н.ф - ,,,, в нариц или собственное?,одуш или неодуш? род,склонение,падеж,число3)роль в предложении

Автор: Гость