морфологический разбор слова восторга (Замереть от восторга)1Н.ф - ,,,, в нариц или собственное?,одуш или неодуш? род,склонение,падеж,число3)роль в предложении
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морфологический разбор слова восторга (Замереть от восторга)1Н.ф - ,,,, в нариц или собственное?,одуш или неодуш? род,склонение,падеж,число3)роль в предложении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нариц, неодуш, м.р, 1скл, тв п, дополнение в предложении
Гость:
нарицательное, неодушевленное, в предложении является дополнением. н.ф. - восторг
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