площадь льдины 8 метров в квадрате толщина 25 см. погрузится ли она целиком в воду если на неё встанет человек весом 600 н
Физика
площадь льдины 8 метров в квадрате толщина 25 см. погрузится ли она целиком в воду если на неё встанет человек весом 600 н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=8*0.25=4 F(архимеда)=pgV F=10*1000*4=40000Н(сможет выдержать) А значит не погрузиться.
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