площадь льдины 8 метров в квадрате толщина 25 см. погрузится ли она целиком в воду если на неё встанет человек весом 600 н

Физика

площадь льдины 8 метров в квадрате толщина 25 см. погрузится ли она целиком в воду если на неё встанет человек весом 600 н

Автор: Гость