ребята чистят каток . расчистили четыре девятых катка . каток 36 кв метров . сколько ребята расчистили
Математика
ребята чистят каток . расчистили четыре девятых катка . каток 36 кв метров . сколько ребята расчистили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:9 и умножить на четыре
Гость:
1) 36:9=4(м2)- 1/9 катка. 2) 4*4=16(м2)- расчистили ребята.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух поселков, расстояние между которыми 100 км вышли одновременно и пошли в одном направлении две машины: грузовая и легковая. скорость грузово...
Русский язык
морфологический разбор слова восторга (Замереть от восторга) 1 Н.ф - ,,,, в нариц или собственное?,одуш или неодуш? род,склонение,падеж,число 3)рол...
Физика
площадь льдины 8 метров в квадрате толщина 25 см. погрузится ли она целиком в воду если на неё встанет человек весом 600 н
Русский язык