В треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 123 градуса , а внешний угол при вершине B равен 63 градуса . Найдите угол С треугольника ABC . Ответ дайте в градусах

Геометрия

В треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 123 градуса , а внешний угол при вершине B равен 63 градуса . Найдите угол С треугольника ABC . Ответ дайте в градусах

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