В треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 123 градуса , а внешний угол при вершине B равен 63 градуса . Найдите угол С треугольника ABC . Ответ дайте в градусах
Геометрия
В треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 123 градуса , а внешний угол при вершине B равен 63 градуса . Найдите угол С треугольника ABC . Ответ дайте в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если внешний угол А 123, то внутренний 180-123=57, а внутренний угол В 180- 63=117 117+57=174 угол С 180-174=6
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