Начина..ся игра.Мяч стремительно л..тит в наши ворота.Но Игорь успева.. отбить его.Мяч взлетает высоко в небо,крут..ся в воздух.. и пада.. на сер..дину поля . Раздается св..сток судьи.Игорь останавлива..ся. Ты сид..,волну..ся, ...

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Начина..ся игра.Мяч стремительно л..тит в наши ворота.Но Игорь успева.. отбить его.Мяч взлетает высоко в небо,крут..ся в воздух.. и пада.. на сер..дину поля . Раздается св..сток судьи.Игорь останавлива..ся. Ты сид..,волну..ся, ждё.. .Что дальше? задание:укажите спрядение,лицо и число глаголов. Подберите и запишите 8-10 глаголов,которые можно использовать для заключительной части текста.

Автор: Гость