Начина..ся игра.Мяч стремительно л..тит в наши ворота.Но Игорь успева.. отбить его.Мяч взлетает высоко в небо,крут..ся в воздух.. и пада.. на сер..дину поля . Раздается св..сток судьи.Игорь останавлива..ся. Ты сид..,волну..ся, ...
Русский язык
Начина..ся игра.Мяч стремительно л..тит в наши ворота.Но Игорь успева.. отбить его.Мяч взлетает высоко в небо,крут..ся в воздух.. и пада.. на сер..дину поля . Раздается св..сток судьи.Игорь останавлива..ся. Ты сид..,волну..ся, ждё.. .Что дальше? задание:укажите спрядение,лицо и число глаголов. Подберите и запишите 8-10 глаголов,которые можно использовать для заключительной части текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ждешь ,затаив дыхания,о том что скажет судья!?Тишина,все замерли...Судья ,показал желтую карточку нашим соперникам!Игра продолжалась.И наконец ,Игорь забил на последней минуте Гол.Мы долго вспоминали эту победу с другом!
Гость:
ет, е, ет, ит, е, ет, е, и, ет, ишь, ешь, ёшь.( это все пропуски в тексте)
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