Составить уравнения реакций в соответствии со схемами превращения: a)O2 ⇒Na2O2 ⇒ Na2O  ⇒ Na2SO4 ⇒ NaOH ⇒Na b)CaCl2  ⇒Ca(OH)2  ⇒CaCO3 ⇒ Ca(HCO3) ⇒ CaO CaCl2  ⇒Ca  В уравнениях окислительно восстановительных реакций расставьте ко...

Гость: Гость:

1) 1\2 О2+ Na2CO3=Na2O2+CO2 Na2O2+2Na=2Na2O Na2O+SO3=Na2SO4 Na2SO4+4HoH=2NaOH+H2SO4 2)CaCl2+4HoH=Ca(OH)2+2Hcl Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O CaCO3+Co2+H2O=Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 (при температуре)=CaCO3 +H2O+CO2 CaCO3(при температуре)=CaO+CO2 CaO.......три уравнения допишешь,я просто очень давно проходила и смутно помню)надеюсь,что помогла!