Напишите пять призывов к празднику 1 мая.Используйте глаголы в повелительном наклонение, в форме 1 лица множественного числа ,а также глаголы в форме 3 лица со словами да,пусть
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Напишите пять призывов к празднику 1 мая.Используйте глаголы в повелительном наклонение, в форме 1 лица множественного числа ,а также глаголы в форме 3 лица со словами да,пусть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть играет музыка Пусть поёт народ Да будет слава Да будет радость Да будет славная Родина ВСЕГДА!!!!!!!!
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