Напишите пять призывов к празднику 1 мая.Используйте глаголы в повелительном наклонение, в форме 1 лица множественного числа ,а также глаголы в форме 3 лица со словами да,пусть

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Напишите пять призывов к празднику 1 мая.Используйте глаголы в повелительном наклонение, в форме 1 лица множественного числа ,а также глаголы в форме 3 лица со словами да,пусть

Автор: Гость