Смесь кальция и магния массой 36 г при обычной температуре обработали избытком воды. По завершении реакции выделилось 6,72 л водорода (н.у) .Определите массовые доли (в %) кальция и магния в исходной смеси .

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Дано: m(смеси)-36 гр V(H2)-6.72 Л Vm(газов)-22.4 л найти:W (Ca,MG) Решение : магний реагирует с водой с образованием оксида ТОЛЬКО при нагревании,а по условию задачи известно что обработали при обычной температуре.Реагирует только кальций 1) ca+2h2o=ca(oh)2+h2 n(H2)=V(H2) / Vm=6.72 / 22.4=0.3 моль По уравнению реакции видно,что n(h2)=n(ca) значит n(ca)=0.3 моль m(ca)=n*M=0.3*40=12 гр m(mg)=m(смеси)-m(ca)=36-12=24 гр W(ca)= m(ca) / m(смеси)=12 / 36=0.33333-->33.3% W(MG)=m(mg) / m(смеси)=24/36=0.6666--->66.6%