Как изменится по модулю напряженность электрического поля точечного заряда при увеличении расстояния от заряда в 4 раза?
Физика
Как изменится по модулю напряженность электрического поля точечного заряда при увеличении расстояния от заряда в 4 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уменьшится в 16 раз Е=кq/r²
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