Доклад. На тему "Семейство послёные " Помогите пожайлуста. (:-(. :-)

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Растения этого семейства произрастают практически повсеместно за исключением приполярных тундр. Наибольшее разнообразие видов встречается в тропической Южной Америке. Среди пасленовых можно встретить травы, кустарники и даже небольшие деревья. Пасленовых легко распознать по строению цветка. Обычно он обоеполый, содержит 5 тычинок и 1 пестик, правильной форы. Чашечка цветка состоит из 5 листочков, а околоцветник из 5 сросшихся лепестков, которые образуют трубчатый или колесовидный венчик. Плод – ягода или коробочка. Большинство представителей пасленовых содержат ядовитые вещества (белена, дурман, табак). Некоторые ядовитые вещества, содержащиеся в таких растениях, как белладонна и белена, являются ценными лекарствами. Есть среди пасленовых и декоративные растения (душистый табак, петуния, физалис). Хорошо известны пасленовые используемые человеком в пищу (картофель, помидоры, перцы, баклажаны). Семейство насчитывает 90 родов. Но, безусловно, самым важным для человека является самый большой в семействе род паслен (Solanum), насчитывающий около 1700 видов, т. е. больше половины видового состава всего семейства. Он широко распространен в тропических, субтропических и умеренных областях обоих полушарий, но главным образом в Южной Америке. Это многолетние, реже однолетние травы, полукустарники с прямостоячими или вьющимися стеблями, иногда небольшие деревья. Плод 2-гнездная многосемянная ягода. В нашей стране около 20 дикорастущих видов паслена. К роду паслен относится ряд важнейших для человека культурных растении. Первое место среди них занимает картофель (от немецкого слова Kartoffel). В культуре известно в основном 2 близких вида — картофель андийский (S. andigena), издавна возделываемый на территории Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии и Северо-Западной Аргентины, и наш обыкновенный картофель. Прекрасное и удивительное семейство пасленовых объединяет в себе самые разнообразные и порой неожиданные виды, к которым относятся как ядовитые и опасные растения, такие как мандрагора, белладонна, дурман, белена и бругманзия - отравительница бабочек, так и обычные самые что ни на есть съедобные овощи, такие как картофель, баклажан, помидор, сладкий и острый перцы. Кроме того, семейство пасленовых включает в себя ароматные декоративные цветы. Это и общеизвестные петуньи, скромняга - табак, брунфельсии и цеструмы с чудесным удушающим запахом, красные и пурпурные колокольчики иохромы, соландры, белые и лиловые солянумы и многие другие… Кроме этих душистых растений существует еще множество бесчисленных пасленов - черный горько-сладкий мексиканский табак, фонарики фезалисов и много прочих растений.