найдите и обозначте первой буквой место сражения после которого греция попала в зависимость от македонии

Гость: Гость:

В августе 338г до н.э. недалеко от Фив между соедененными силами греческих государств (Афины, Фивы и другие государства Эллады) и македонской армией под командованием Филиппа 2, произошло сражение, принесшее победу македонским воинам. После поражения Греция признала власть Македонии над собой.