какой по весу груз может удержать на поверхности воды пробковый пояс объемом 6,25 дм кубических и массой 2 кг если пояс будет погружен в воду полностью

Физика

какой по весу груз может удержать на поверхности воды пробковый пояс объемом 6,25 дм кубических и массой 2 кг если пояс будет погружен в воду полностью

Автор: Гость