какой по весу груз может удержать на поверхности воды пробковый пояс объемом 6,25 дм кубических и массой 2 кг если пояс будет погружен в воду полностью
Физика
какой по весу груз может удержать на поверхности воды пробковый пояс объемом 6,25 дм кубических и массой 2 кг если пояс будет погружен в воду полностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(a)=ρgV=1000·10·6,25·10⁻³=62.5(H) F(тяж)=mg=20(H) P=F(a)-F(тяж)=42,5(Н)
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