Придумать задачу по таблице.
Математика
Придумать задачу по таблице.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый рабочий делал 60 деталей и работал 2 часа а другой 50 и делал их 3 часа. сколко штук они сделали?
Гость:
во сколько раз второй работник делает больше деталей, чем второй
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