1|5 доля всей ткани составляет 30 метров. Сколько всего ткани в рулоне? а) 6 метров. б) 150 метров. в) 30 метров.

Математика
1|5 доля всей ткани составляет 30 метров. Сколько всего ткани в рулоне? а) 6 метров. б) 150 метров. в) 30 метров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как одна пятая = 30, то x=30*5=150 м Ответ: 150 м
Гость:
1)1/5 это 1 кусочек из пяти , 2)5*30=150 метров(это все пять кучочков) Это очень Легко)))
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