В САДУ ПОСАДИЛИ 96 ЯБЛОНЬ, А СЛИВ НА 64 ДЕРЕВА МЕНЬШЕ,ВО СКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ ПОСАДИЛИ ЯБЛОНЬ,ЧЕМ СЛИВ

Математика
В САДУ ПОСАДИЛИ 96 ЯБЛОНЬ, А СЛИВ НА 64 ДЕРЕВА МЕНЬШЕ,ВО СКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ ПОСАДИЛИ ЯБЛОНЬ,ЧЕМ СЛИВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) яблонь - 96  сливовых - ?на 64 меньше яблонь  решение:  а) 96-64=32 сливовых дерева  б) 96/32=3  ответ : в 3 раза 
Гость:
1) 96-64=32 (дер.) - посадили слив. 2) 96/32 = 3 (р.) - больше яблонь. Ответ: в 3 раза больше посадили яблонь, чем слив. 
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