В САДУ ПОСАДИЛИ 96 ЯБЛОНЬ, А СЛИВ НА 64 ДЕРЕВА МЕНЬШЕ,ВО СКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ ПОСАДИЛИ ЯБЛОНЬ,ЧЕМ СЛИВ

Математика

В САДУ ПОСАДИЛИ 96 ЯБЛОНЬ, А СЛИВ НА 64 ДЕРЕВА МЕНЬШЕ,ВО СКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ ПОСАДИЛИ ЯБЛОНЬ,ЧЕМ СЛИВ

Автор: Гость