В САДУ ПОСАДИЛИ 96 ЯБЛОНЬ, А СЛИВ НА 64 ДЕРЕВА МЕНЬШЕ,ВО СКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ ПОСАДИЛИ ЯБЛОНЬ,ЧЕМ СЛИВ
Математика
В САДУ ПОСАДИЛИ 96 ЯБЛОНЬ, А СЛИВ НА 64 ДЕРЕВА МЕНЬШЕ,ВО СКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ ПОСАДИЛИ ЯБЛОНЬ,ЧЕМ СЛИВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) яблонь - 96 сливовых - ?на 64 меньше яблонь решение: а) 96-64=32 сливовых дерева б) 96/32=3 ответ : в 3 раза
Гость:
1) 96-64=32 (дер.) - посадили слив. 2) 96/32 = 3 (р.) - больше яблонь. Ответ: в 3 раза больше посадили яблонь, чем слив.
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