решение задач 4 класса в 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта в 14 ч расстояние между ними было 3540км один из них летел со средней скоростью 620 км/ч с какой средней скоростью летел...

Математика

решение задач 4 класса в 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта в 14 ч расстояние между ними было 3540км один из них летел со средней скоростью 620 км/ч с какой средней скоростью летел другой самолёт?

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