решение задач 4 класса в 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта в 14 ч расстояние между ними было 3540км один из них летел со средней скоростью 620 км/ч с какой средней скоростью летел...
Математика
решение задач 4 класса в 11ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самолёта в 14 ч расстояние между ними было 3540км один из них летел со средней скоростью 620 км/ч с какой средней скоростью летел другой самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14-11=3часа-время полёта. 2)620*3=1860км-пролетел один за 3 часа. 3)3540-1860=1680км-пролетел второй за 3 часа. 4)1680:3=560км/ч-скорость второго.
Гость:
14-11=3 часа-----------время пути 620*3=1860км----------пролетел первый самолет 3540-1860=1680км-----пролетел второй самолет 1680:3=560 км/ч-------скорость второго самолета.
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