Трикотажное ателье получило заказ на изготовление 28 одинаковых взрослых и 35 одинаковых детских спортивных шапочек.На все спортивные шапочки для взрослых ушло 4 кг 200 г шерстяной пряжи.Сколько пряжи используют на детские шапо...

Математика

Трикотажное ателье получило заказ на изготовление 28 одинаковых взрослых и 35 одинаковых детских спортивных шапочек.На все спортивные шапочки для взрослых ушло 4 кг 200 г шерстяной пряжи.Сколько пряжи используют на детские шапочки,если на одну детскую шапочку идет на 30 г пряжи меньше?

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