Трикотажное ателье получило заказ на изготовление 28 одинаковых взрослых и 35 одинаковых детских спортивных шапочек.На все спортивные шапочки для взрослых ушло 4 кг 200 г шерстяной пряжи.Сколько пряжи используют на детские шапо...
Математика
Трикотажное ателье получило заказ на изготовление 28 одинаковых взрослых и 35 одинаковых детских спортивных шапочек.На все спортивные шапочки для взрослых ушло 4 кг 200 г шерстяной пряжи.Сколько пряжи используют на детские шапочки,если на одну детскую шапочку идет на 30 г пряжи меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
столько же. (4200 г) на одну взрослую шапку уходит 4200/28=150 на одну детскую 150-30=120 120*35=4200г
Гость:
4 кг 200 г 1) 4200 : 28 = 150 г на 1 взрослую шапочку 2) 150-30=120 г на 1 детскую шапочку 3) 120х 35 = 4200 г на детские шапочки.
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