Пожарный насос развивает мощность 6 кВт. На какой этаж он может подавать емеминутно 1500 л воды? расстояние между этажами 3 м.
Физика
Пожарный насос развивает мощность 6 кВт. На какой этаж он может подавать емеминутно 1500 л воды? расстояние между этажами 3 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=60 N=6000Вт h=? N=A/t A=mgh m=pV=1000(плотность воды)*1.5(куб. метры)=1500кг A=mgh=1500*10*h 6000=15000h/60 360000=15000h h=24 24/3=8(этажей).
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