Пожарный насос развивает мощность 6 кВт. На какой этаж он может подавать емеминутно 1500 л воды? расстояние между этажами 3 м.

Физика

Пожарный насос развивает мощность 6 кВт. На какой этаж он может подавать емеминутно 1500 л воды? расстояние между этажами 3 м.

Автор: Гость