записать 7 пословиц или поговорок с частицами . разобрать 3 частицы. срочно помогите
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записать 7 пословиц или поговорок с частицами . разобрать 3 частицы. срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нак чужой каравай рот не разевай. Не было печали,так черти накачали. А всё-таки она вертится. Хоть пень колотить,лишь бы день проводить. Не в коня корм. Шила в мешке не утаишь. У Фили пили,да Филю ж и били. 1.Не-част. 2.Не(отриц,неизм.) 3.Не является чл.пред. 1.Лишь-част. 2.Лишь(выдел,неизм.) 3.Не является чл.пред. 1.Же-част. 2.Же(выдел,неизм). 3.Не явл.чл.пред.
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