В результате изохорного процесса абсолютная температура газа возросла на 25% а давление стало равным 200кПа
Физика
В результате изохорного процесса абсолютная температура газа возросла на 25% а давление стало равным 200кПа
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Гость:
Чего найти то надо?? Условие задания не полностью)))
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