CO- больше CO2- больше KHCO3- больше K2CO3- больше CO2
Химия
CO- больше CO2- больше KHCO3- больше K2CO3- больше CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CO+O2=2CO2 CO2+H2O+K2CO3=2KHCO3 2KHCO3= K2CO3+CO2+H20 K2CO3=CO2+K20
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