36 монтажников могут смонтировать оборудывание за 120 дней. сколько монтажников потребуется, чтобы выполнить эту работу на 40 дней быстрее?  

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Производительность одного монтажника (работа его за единицу времени) равна А/(120 * 36), где А = объём работ. Пусть х - количество монтажников, необходимое для того, чтобы выполнить работу за (120 - 40) = 80 дней Тогда производительность одного монтажника можно вычислить как А/ 80х. Приравниваем производительности: А/(120 * 36) = А/ 80х 1/(120 * 36) = 1/ 80х 80х = 120 * 36 х = 54 Ответ: потребуется 54 монтажника