36 монтажников могут смонтировать оборудывание за 120 дней. сколько монтажников потребуется, чтобы выполнить эту работу на 40 дней быстрее?
Алгебра
36 монтажников могут смонтировать оборудывание за 120 дней. сколько монтажников потребуется, чтобы выполнить эту работу на 40 дней быстрее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:40=3 ; 36*3=108 монтажников
Гость:
Производительность одного монтажника (работа его за единицу времени) равна А/(120 * 36), где А = объём работ. Пусть х - количество монтажников, необходимое для того, чтобы выполнить работу за (120 - 40) = 80 дней Тогда производительность одного монтажника можно вычислить как А/ 80х. Приравниваем производительности: А/(120 * 36) = А/ 80х 1/(120 * 36) = 1/ 80х 80х = 120 * 36 х = 54 Ответ: потребуется 54 монтажника
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