помогите составить схему предложений. Корабль вышел в море. ДУЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР. в ТУМАНЕ СКРЫЛСЯ РОДНОЙ ГОРОД.
Русский язык
помогите составить схему предложений. Корабль вышел в море. ДУЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР. в ТУМАНЕ СКРЫЛСЯ РОДНОЙ ГОРОД.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"=" сказуемое, "--" ( на письме как одна линия) подлежащее, тогда Корабль вышел в море (-- =) дул сильный ветер ( = -- ). в тумане скрылся родной город ( = -- ).
Гость:
Корабль вышел в море. [— = ---] Дул сильный ветер. [= ~~~ —] В тумане скрылся родной город. [--- = ~~~ —]
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