помогите составить схему предложений. Корабль вышел в море. ДУЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР. в ТУМАНЕ СКРЫЛСЯ РОДНОЙ ГОРОД.

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помогите составить схему предложений. Корабль вышел в море. ДУЛ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР. в ТУМАНЕ СКРЫЛСЯ РОДНОЙ ГОРОД.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"="  сказуемое, "--" ( на письме как одна линия)  подлежащее, тогда Корабль вышел в море (-- =)  дул сильный ветер ( = -- ). в тумане скрылся родной город ( = -- ).
Гость:
Корабль вышел в море. [— = ---] Дул сильный ветер. [= ~~~ —] В тумане скрылся родной город. [--- = ~~~ —]  
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