Твірна конуса = L і утворює з висотою конуса кут α. Знайти площу бічної поверхні і об"єм конуса. Відповідь має бути у буквенному виразі.

Геометрия
Твірна конуса = L і утворює з висотою конуса кут α. Знайти площу бічної поверхні і об"єм конуса. Відповідь має бути у буквенному виразі.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Для решения задачи нужно знать радиус основания и высоту конуса. Радиус найти из  синуса угла а  sin а =r:L Отсюда r= sin а *L Высоту конуса найдем из косинуса а соs а=h:L отсюда h=соs а*L Площадь боковой  поверхности круглого конуса равна произведению половины окружности основания (C) на образующую (l)по формуле S=1/2 C L= π r L Sбок= π sin а *L² Объем круглого конуса равен трети произведения площади основания S на высоту h: V=1/3 π r² h=1/3 π( sinа *L)²▪ соs а*L=  =1/3 π▪ (sin а)² ▪ L²▪  соs а L=1/3 π ▪ sinа▪ 1/2 sin 2а  ▪  L³   пришлось исправлять. Надеюсь, не напутала. 
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