Твірна конуса = L і утворює з висотою конуса кут α. Знайти площу бічної поверхні і об"єм конуса. Відповідь має бути у буквенному виразі.
Геометрия
Твірна конуса = L і утворює з висотою конуса кут α. Знайти площу бічної поверхні і об"єм конуса. Відповідь має бути у буквенному виразі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решения задачи нужно знать радиус основания и высоту конуса. Радиус найти из синуса угла а sin а =r:L Отсюда r= sin а *L Высоту конуса найдем из косинуса а соs а=h:L отсюда h=соs а*L Площадь боковой поверхности круглого конуса равна произведению половины окружности основания (C) на образующую (l)по формуле S=1/2 C L= π r L Sбок= π sin а *L² Объем круглого конуса равен трети произведения площади основания S на высоту h: V=1/3 π r² h=1/3 π( sinа *L)²▪ соs а*L= =1/3 π▪ (sin а)² ▪ L²▪ соs а L=1/3 π ▪ sinа▪ 1/2 sin 2а ▪ L³ пришлось исправлять. Надеюсь, не напутала.
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