Составить предложения используя: вот те на, что за беда, ни за что ни про что, ни рыба ни мясо, откуда ни возьмись, ни встать ни сесть

Русский язык

Составить предложения используя: вот те на, что за беда, ни за что ни про что, ни рыба ни мясо, откуда ни возьмись, ни встать ни сесть

Автор: Гость