Составить предложения используя: вот те на, что за беда, ни за что ни про что, ни рыба ни мясо, откуда ни возьмись, ни встать ни сесть

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Составить предложения используя: вот те на, что за беда, ни за что ни про что, ни рыба ни мясо, откуда ни возьмись, ни встать ни сесть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Вот те на"-сказал Яша,увидев кошку, держащую в лапах плюшевого мишку  Что за беда подумала Яночка, наступившая на грабли Откуда ни возьмись  появился мышонок Мальчику наложили гипс и теперь он не можен ни сесть ни встать съел кот свой корм и подумал: "ни рыба ни мясо"  
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