Найдите 6% от 100 ,19% от 3000, 140% от 40

Математика
Найдите 6% от 100 ,19% от 3000, 140% от 40
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6%=6 19% =570 140%= нельзя найти всего 100%
Гость:
1-6, решение 100:100*6=6 2- 570, решение 3000:100*19=570 3- нельзя найти      
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