благородство і краса душі людини твір я дуже прошу допоможіть хоча б 5 речень  

Қазақ тiлi
благородство і краса душі людини твір я дуже прошу допоможіть хоча б 5 речень  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краса людини це не як вона зовнішні виглядає, а її краса в середині серця!Щоб вона там у своєму серці не смітила!Щоб вона не казала брудних слів!   Благородство людини це її доброта!Тобто на скільки вона добра не тільки для вчителів однокласників, а й до рідних також!   Будьте добрими і благородними!  
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