благородство і краса душі людини твір я дуже прошу допоможіть хоча б 5 речень  

Гость: Гость:

Краса людини це не як вона зовнішні виглядає, а її краса в середині серця!Щоб вона там у своєму серці не смітила!Щоб вона не казала брудних слів! Благородство людини це її доброта!Тобто на скільки вона добра не тільки для вчителів однокласників, а й до рідних також! Будьте добрими і благородними!