Подчеркните главные члены предложения и определения.Укажите на какой вопрос отвечает определение,к какому слову относится.Разберите 3-е предложение по членам. Прошло теплое лето.Наступает ненастная.дождливая осень.Перелетные пт...

Гость: Гость:

Прошло теплое лето. Наступает ненастная дождливая осень.Перелетные птицы собираются в дальний путь.Первыми улетают ласточки.Их ранний отлет предсказывает раннюю зиму. Длинными цыпочками улетают наши летные гости.Счастливого вам пути,наши добрые друзья! Летной вам погоды. Прошло-сказуемое, двумя чертами. Лето-подлежащее, одной чертой Наступает-сказуемое, двумя чертами. Осень-подлежащее, одной чертой Птицы-подлежащее, одной чертой. Собираются-сказуемое, двумя чертами. Улетают-сказуемое, двумя чертами Ласточки-подлежащее, одной чертой Отлет-подлежащее, одной чертой Предсказывает-сказуемое, двумя чертами Улетают-сказуемое, двумя чертами Гости-подлежащее, одной чертой Друзья- подлежащее, одной чертой Определения(волнистой чертой): теплое(какое? слово, с которым согласуется: лето) ненастная(какая? слово: осень) дождливая(какая? слово: осень), перелетные( какие? слово:птицы), в дальний(в какой? слово: путь) первыми(какими? слово: ласточки), ранний(какой? слово:отлет), раннюю(какую? слово: зиму), длинными(какими? слово: цыпочками) летные(какие? слово:гости), счастливого(какого? слово:пути), добрые(какие? слово: друзья), летной(какой? слово: погоды.